«Ростов» отреагировал на незасчитанный гол Осипенко в матче Россия — Мальта

Пресс-служба «Ростова» в «твиттере» отреагировала на незасчитанный мяч защитника Максима Осипенко в матче Россия — Мальта (2:0). Гол мог стать для футболиста дебютным за национальную команду.

Ростовчане опубликовали скриншот с трансляции встречи, на котором видно, что мяч после удара Осипенко полностью пересёк линию ворот. К картинке добавили эмодзи с недовольным и расстроенным лицом.

В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.



Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.