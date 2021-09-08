«Ростов» отреагировал на незасчитанный гол Осипенко в матче Россия — Мальта

Пресс-служба «Ростова» в «твиттере» отреагировала на незасчитанный мяч защитника Максима Осипенко в матче Россия — Мальта (2:0). Гол мог стать для футболиста дебютным за национальную команду.
Ростовчане опубликовали скриншот с трансляции встречи, на котором видно, что мяч после удара Осипенко полностью пересёк линию ворот. К картинке добавили эмодзи с недовольным и расстроенным лицом.
В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.
- 8 сентября 2021
-
00:27
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:09
-
00:08
-
00:02
-
00:00
- 7 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:26
-
23:20
-
23:04
-
23:02
-
22:52
-
22:52
-
22:38
-
22:27
-
22:24
-
22:16
-
22:09
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:31
-
21:21