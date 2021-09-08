Представитель «ПСЖ» — Тебасу: вы размещаете оскорбительные и клеветнические заявления

Генеральный секретарь «ПСЖ» Викториано Мелеро написал президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу письмо, в котором выразил недовольство словами испанца по поводу парижского клуба.

«Вы прямо и неуважительно атакуете игроков просто из-за того, что они решили покинуть ваш турнир. В то же время вы в полной мере использовали этих величайших игроков для продвижения своей лиги до недавнего времени. Ваши комментарии о возрасте этих футболистов оскорбляют не только их прошлую и настоящую роль в футболе, но и миллионы болельщиков по всему миру, которые боготворят их. Сейчас общеизвестно, что некоторые испанские клубы и ваш чемпионат сталкиваются с неприемлемым уровнем долга. К сожалению, вы постоянно размещаете оскорбительные и клеветнические заявления, намекающие на то, что мы не соблюдаем финансовые правила в футболе», — приводит слова Мелеро AP News.

Напомним, сегодня Тебас заявил, что парижская команда является нежизнеспособным проектом.