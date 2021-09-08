Представитель «ПСЖ» — Тебасу: вы размещаете оскорбительные и клеветнические заявления

Генеральный секретарь «ПСЖ» Викториано Мелеро написал президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу письмо, в котором выразил недовольство словами испанца по поводу парижского клуба.
«Вы прямо и неуважительно атакуете игроков просто из-за того, что они решили покинуть ваш турнир. В то же время вы в полной мере использовали этих величайших игроков для продвижения своей лиги до недавнего времени. Ваши комментарии о возрасте этих футболистов оскорбляют не только их прошлую и настоящую роль в футболе, но и миллионы болельщиков по всему миру, которые боготворят их. Сейчас общеизвестно, что некоторые испанские клубы и ваш чемпионат сталкиваются с неприемлемым уровнем долга. К сожалению, вы постоянно размещаете оскорбительные и клеветнические заявления, намекающие на то, что мы не соблюдаем финансовые правила в футболе», — приводит слова Мелеро AP News.
Напомним, сегодня Тебас заявил, что парижская команда является нежизнеспособным проектом.
- 8 сентября 2021
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
21:04
-
20:59
-
20:51
-
20:35
-
20:33
-
20:25
-
20:14
-
20:01
-
19:58
-
19:48
-
19:23
-
19:19
-
19:03
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:22
-
18:18
-
18:03
-
17:52
-
17:44
-
17:35
-
17:21
-
17:20
-
16:54
-
16:53
-
16:52
-
16:29
-
16:28
-
16:05
-
16:00
-
15:56