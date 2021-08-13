Президент Ла Лиги: у «Реала» есть возможность подписать Мбаппе, но я не знаю, купят ли его

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о трансферном потенциале мадридского «Реала» и «Барселоны».

«Реал» хорошо закончил сезон, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Клуб может покупать игроков. У «Реала» есть возможность подписать Мбаппе, но я не знаю, купят ли его.



Я не в курсе, как закончится трансферное окно. Увижу, как всё сложится, вместе с вами. Нужно дождаться конца трансферного окна, «Барселоне» нужно добиться денежного баланса. Они подписали несколько бесплатных футболистов, теперь им нужно избавиться от кого-то высокооплачиваемого», — цитирует Тебаса El Desmarque.

Напомним, футбольный клуб «Реал Мадрид» готов предложить «ПСЖ» € 120 млн за французского нападающего парижан Килиана Мбаппе. Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo со ссылкой на радио Cadena Ser.