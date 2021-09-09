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Матч «Ницца» — «Марсель», который был прерван из-за нападения фанатов, будет переигран

Матч «Ницца» — «Марсель», который был прерван из-за нападения фанатов, будет переигран
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Скандальный матч 3-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» будет переигран, сообщается на официальном сайте профессиональной футбольной лиги Франции.

Сообщается, матч пройдёт на нейтральном поле без болельщиков.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Затем стало известно, что футболисты «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. За это клубу грозит техническое поражение со счётом 0:3. К моменту приостановки матча счёт был 1:0 в пользу «Ниццы».

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