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«Аталанта» — «Марсель»: Лукман вывел хозяев вперёд

«Аталанта» — «Марсель»: Лукман вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречаются итальянская «Аталанта» и французский «Марсель». Команды играют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
2-й тайм
2 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Лукман – 30'     2:0 Руджери – 52'    

На 30-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман вывел свою команду вперёд.

Первый матч полуфинала во Франции завершился вничью со счётом 1:1.

В 1/4 финала Лиги Европы «Марсель» встречался с португальской «Бенфикой». В первом матче французская команда уступила со счётом 1:2, а во втором выиграла — 1:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Марселя» — 4:2. «Аталанта» играла с английским «Ливерпулем». В первом матче итальянский клуб одержал победу со счётом 3:0, вторая встреча завершилась поражением — 0:1.

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