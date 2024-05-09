Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджи Гаджиев: сейчас все проблемы не в VAR, а в людях

Гаджи Гаджиев: сейчас все проблемы не в VAR, а в людях
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев, в данный момент занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», отреагировал на новость о том, что в чемпионате Швеции отменили использование системы видеоповторов (VAR). По мнению Гаджиева, c появлением VAR в футболе стало больше объективности и отменять её использование нельзя.

«Не поддерживаю, чтобы у нас тоже отменяли VAR. Считаю, что VAR категорически необходим, и его никогда УЕФА и ФИФА не будут отменять, однозначно. Швеция? Могут быть отдельные исключения, как по жизни, в любом правиле есть исключения. Речь идёт, во-первых, о справедливости. VAR помогает восстанавливать её.

С появлением VAR стало больше объективности, гласности, судейские ошибки разбираются гораздо более тщательно и точно. Судьи сейчас не могут так влиять на результат игры, как влияли прежде. Мы можем говорить о другом, что те ребята, которые сидят на VAR, вот они должны работать более чётко и аккуратно. Сейчас все проблемы не в VAR, а в людях. Проблемы не идут от техники, а от людей», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, В 2019 году Гаджиев стал одним из учредителей и президентом клуба «Махачкала», на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское «Динамо».

Материалы по теме
Гаджиев: «Зенит» ещё может оступиться, у «Краснодара» есть шансы на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android