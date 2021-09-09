Нойер: Лихтенштейн, Армения и Исландия не те команды, с которыми мы сыграем в плей-офф ЧМ

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал разгромную победу в матче шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Исландии (4:0).
«Конечно, Лихтенштейн, Армения и Исландия не являются противниками, с которыми вы столкнетесь на плей-офф чемпионата мира, но все же было важно послать положительный сигнал. Но наша цель — стать чемпионами мира в следующем году. У нас новый тренерский штаб, и к нам присоединилось несколько молодых игроков. Вы не можете внести так много изменений в одночасье, но мы на правильном пути. Мы хотим продолжать в том же духе», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.
Турнирную таблицу группы J возглавляет национальная команда Германии. На втором месте расположился коллектив из Армении. Тройку лучших команд группы замыкает команда из Румынии.
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