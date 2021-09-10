В ближайшие часы «Ювентус» и агент Дибалы проведут переговоры о продлении контракта

Туринский «Ювентус» всё ещё ведёт переговоры с агентом Пауло Дибалы о продлении контракта с футболистом до 2025 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на ближайшие часы стороны запланировали новую телефонную конференцию, а в конце сентября состоится новая встреча. Представители «Ювентуса» уверены, что скоро достигнут соглашения с игроком и закроют сделку.

Ранее сообщалось, что 27-летний аргентинский нападающий не может договориться с «Ювентусом» о новом контракте. Клуб предлагает игроку соглашение до 2025 года, зарплату € 8,5 млн в год плюс € 1 млн в качестве бонусов. Футболист, в свою очередь, хочет контракт до 2026 года, зарплату в € 10 млн и € 2 млн бонусов.