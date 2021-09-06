Дибала не может договориться с «Юве» о новом контракте, его не устраивают € 8,5 млн в год

27-летний аргентинский нападающий Пауло Дибала пока не может договориться с «Ювентусом» о новом контракте. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб предлагает игроку соглашение до 2025 года, зарплату € 8,5 млн в год плюс € 1 млн в качестве бонусов. Футболист хочет контракт до 2026 года, зарплату в € 10 млн и € 2 млн бонусов. Сообщается, что в настоящее время стороны продолжают переговоры.

В середине августа сообщалось, что агенту Дибалы удалось достичь некоторого прогресса в переговорах с руководством туринского клуба. В настоящее время Дибала зарабатывает около € 7 млн за сезон.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Дибала провёл 20 матчей (14 в основе), забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Аргентинец перешёл в «Ювентус» в 2015 году. Ранее он выступал за «Палермо» и «Институто». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.