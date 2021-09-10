Никола Влашич показал фото с тренировки «Вест Хэма». Бывший игрок ЦСКА Бекао отреагировал

Новичок «Вест Хэм Юнайтед», хорватский полузащитник Никола Влашич, ранее выступавший за московский ЦСКА, показал фотографии с тренировки в лондонском клубе.
Пост доступен в «инстаграме» Николы Влашича
Ещё один бывший игрок ЦСКА Родриго Бекао в комментарии к посту Николы написал: «Удачи, мой друг».
Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Хорватский футболист будет выступать за «молотобойцев» под 11-м номером. Сумма сделки, по сведениям СМИ, оценивается в € 27 млн. Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
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Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
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