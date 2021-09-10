Мигел Данни: верю, что Дзюба как всегда будет в порядке. А Захаряна я не знаю

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни высказался по поводу молодого полузащитника Арсена Захаряна, а также выразил надежу на то, что Артём Дзюба наберёт форму в этом сезоне.
«Я не знаю Захаряна. Я не видел его выступлений ни за «Динамо», ни за сборную, поэтому не могу его оценить.
Я верю, что Артём Дзюба как всегда будет в порядке в этом сезоне. Он хороший человек и игрок, забивает много. Плохо начал? Посмотрим в конце сезона», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга Данни — обладатель Суперкубка УЕФА (2008), чемпион России (сезон-2010, 2011/2012, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка (2011, 2015) России. Кроме того, с 2005 по 2008 год Данни защищал цвета московского «Динамо».
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