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Стал известен подробный календарь РПЛ до зимней паузы

Стал известен подробный календарь РПЛ до зимней паузы
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Стал известен подробный календарь Российской Премьер-Лиги до зимней паузы сезона-2021/2022.

11-й тур

16 октября (суббота)

  • 14:00 «Арсенал» — «Зенит»
  • 16:30 «Рубин» — «Локомотив»
  • 19:00 «Сочи» — «Ростов»
  • 19:00 «Спартак» — «Динамо»

17 октября (воскресенье)

  • 14:00 «Урал» — ЦСКА
  • 16:30 «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
  • 16:30 «Химки» — «Ахмат»
  • 19:00 «Краснодар» — «Уфа»

12-й тур

22 октября (пятница)

  • 19:00 «Динамо» — «Химки»

23 октября (суббота)

  • 14:00 «Нижний Новгород» — «Краснодар»
  • 16:30 «Ростов» — «Арсенал»
  • 19:00 ЦСКА — «Крылья Советов»

24 октября (воскресенье)

  • 14:00 «Уфа» — «Рубин»
  • 16:30 «Ахмат» — «Урал»
  • 19:00 «Зенит» — «Спартак»

25 октября (понедельник)

  • 19:00 «Локомотив» — «Сочи»

13-й тур

29 октября (пятница)

  • 19:00 «Зенит» — «Динамо»

30 октября (суббота)

  • 14:00 «Рубин» — ЦСКА
  • 16:30 «Спартак» — «Ростов»
  • 19:00 «Краснодар» — «Крылья Советов»
  • 19:00 «Нижний Новгород» — «Локомотив»

31 октября (воскресенье)

  • 14:00 «Уфа» — «Ахмат»
  • 16:30 «Арсенал» — «Сочи»
  • 19:00 «Химки» — «Урал»

14-й тур

6 ноября (суббота)

  • 14:00 «Арсенал» — «Уфа»
  • 16:30 «Динамо» — «Краснодар»
  • 16:30 «Крылья Советов» — «Химки»
  • 19:00 «Сочи» — ЦСКА

7 ноября (воскресенье)

  • 14:00 «Урал» — «Зенит»
  • 16:30 «Ростов» — «Рубин»
  • 19:00 «Ахмат» — «Нижний Новгород»
  • 19:00 «Спартак» — «Локомотив»

15-й тур

19 ноября (пятница)

  • 19:00 «Зенит» — «Нижний Новгород»

20 ноября (суббота)

  • 14:00 «Крылья Советов» — «Урал»
  • 16:30 «Локомотив» — «Ахмат»
  • 19:00 «Краснодар» — «Спартак»

21 ноября (воскресенье)

  • 14:00 ЦСКА — «Химки»
  • 14:00 «Ростов» — «Уфа»
  • 16:30 «Динамо» — «Арсенал»
  • 19:00 «Сочи» — «Рубин»

16-й тур

27 ноября (суббота)

  • 14:00 «Урал» — «Сочи»
  • 16:30 «Ахмат» — «Ростов»
  • 19:00 «Химки» — «Краснодар»

28 ноября (воскресенье)

  • 14:00 «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
  • 16:30 «Рубин» — «Динамо»
  • 20:00 ЦСКА — «Зенит»

29 ноября (понедельник)

  • 17:00 «Уфа» — «Спартак»
  • 19:00 «Арсенал» — «Локомотив»

17-й тур

3 декабря (пятница)

  • 19:00 «Зенит» — «Ростов»

4 декабря (суббота)

  • 14:00 «Крылья Советов» — ЦСКА
  • 17:00 «Спартак» — «Ахмат»
  • 19:00 «Локомотив» — «Урал»

5 декабря (воскресенье)

  • 14:00 «Химки» — «Арсенал»
  • 16:30 «Нижний Новгород» — «Рубин»
  • 16:30 «Динамо» — «Уфа»
  • 19:00 «Сочи» — «Краснодар»

18-й тур

11 декабря (суббота)

  • 14:00 «Крылья Советов» — «Рубин»
  • 16:30 ЦСКА — «Арсенал»
  • 19:00 «Ростов» — «Урал»

12 декабря (воскресенье)

  • 14:00 «Динамо» — «Зенит»
  • 16:30 «Ахмат» — «Химки»
  • 19:00 «Локомотив» — «Уфа»
  • 19:00 «Краснодар» — «Нижний Новгород»

13 декабря (понедельник)

  • 19:00 «Сочи» — «Спартак»
Календарь РПЛ сезона-2021/2022
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