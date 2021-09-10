Президент «Урала» — после заявления Путина: я всегда был за лимит. Всё!
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Я не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит — всё!» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.
Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.
Новость по темеВладимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ
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