Президент «Урала» — после заявления Путина: я всегда был за лимит. Всё!

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость, что президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.



«Я не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит — всё!» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.



Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.

Новость по теме Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ