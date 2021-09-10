Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.



«Слышал в последнее время, давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут», — сказал президент на совете по развитию физической культуры и спорта.



В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.



Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.

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