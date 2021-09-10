Клопп высказался о тактической роли Александер-Арнольда в сборной Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал расположение крайнего защитника «мерсисайдцев» Трента Александер-Арнольда в тактических построениях главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.



«Если вы посмотрите наши игры, то увидите, что позиция Трента уже изменялась. Не во всех играх, но в играх, когда это было возможно, она уже менялась, поэтому нет необходимости делать его игроком полузащиты.



Зачем делать из лучшего правого защитника в мире полузащитника? Я этого не понимаю», — цитирует Клоппа BBC.



Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». Игрок дебютировал за главную команду в 2016 году.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги крайний защитник сыграл три матча и отдал один ассист.