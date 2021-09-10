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Клопп высказался о тактической роли Александер-Арнольда в сборной Англии

Клопп высказался о тактической роли Александер-Арнольда в сборной Англии
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал расположение крайнего защитника «мерсисайдцев» Трента Александер-Арнольда в тактических построениях главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Если вы посмотрите наши игры, то увидите, что позиция Трента уже изменялась. Не во всех играх, но в играх, когда это было возможно, она уже менялась, поэтому нет необходимости делать его игроком полузащиты.

Зачем делать из лучшего правого защитника в мире полузащитника? Я этого не понимаю», — цитирует Клоппа BBC.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». Игрок дебютировал за главную команду в 2016 году.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги крайний защитник сыграл три матча и отдал один ассист.

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