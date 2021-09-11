Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 7-го тура

Сегодня, 11 сентября, матчем «Локомотив» — «Крылья Советов» стартует 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 7-м туре состоятся следующие встречи:
11 сентября
«Локомотив» — «Крылья Советов» (Москва, 14:00 мск)
«Зенит» — «Ахмат» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)
«Спартак» — «Химки» (Москва, 19:00 мск)
12 сентября
«Арсенал» — ЦСКА (Тула, 14:00 мск)
«Сочи» — «Уфа» (Сочи, 16:30 мск)
«Динамо» — «Нижний Новгород» (Москва, 19:00 мск)
13 сентября
«Рубин» — «Урал» (Казань, 18:30 мск)
«Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск).
После шести туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 14 очков.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
Расписание матчей чемпионата России сезона-2021/2022
- 11 сентября 2021
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10:30
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09:14
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08:55
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08:31
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06:08
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00:09
- 10 сентября 2021
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23:58