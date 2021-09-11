Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 7-го тура

Сегодня, 11 сентября, матчем «Локомотив» — «Крылья Советов» стартует 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В 7-м туре состоятся следующие встречи:



11 сентября

«Локомотив» — «Крылья Советов» (Москва, 14:00 мск)

«Зенит» — «Ахмат» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)

«Спартак» — «Химки» (Москва, 19:00 мск)



12 сентября

«Арсенал» — ЦСКА (Тула, 14:00 мск)

«Сочи» — «Уфа» (Сочи, 16:30 мск)

«Динамо» — «Нижний Новгород» (Москва, 19:00 мск)



13 сентября

«Рубин» — «Урал» (Казань, 18:30 мск)

«Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск).



После шести туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 14 очков.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022



Расписание матчей чемпионата России сезона-2021/2022