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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 7-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 7-го тура
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Сегодня, 11 сентября, матчем «Локомотив» — «Крылья Советов» стартует 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 7-м туре состоятся следующие встречи:

11 сентября
«Локомотив» — «Крылья Советов» (Москва, 14:00 мск)
«Зенит» — «Ахмат» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)
«Спартак» — «Химки» (Москва, 19:00 мск)

12 сентября
«Арсенал» — ЦСКА (Тула, 14:00 мск)
«Сочи» — «Уфа» (Сочи, 16:30 мск)
«Динамо» — «Нижний Новгород» (Москва, 19:00 мск)

13 сентября
«Рубин» — «Урал» (Казань, 18:30 мск)
«Ростов» — «Краснодар» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск).

После шести туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 14 очков.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022

Расписание матчей чемпионата России сезона-2021/2022

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