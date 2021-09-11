Фред рассказал, как Роналду ведёт себя на тренировках «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес рассказал, что особенного португальский форвард Криштиану Роналду привнёс в психологию и тренировки команды.
«С Роналду круто тренироваться, он очень хороший парень. Надеюсь, что он сможет помочь нам выиграть титул в «Манчестер Юнайтед».
Мы знаем, кто такой Криштиану, потому что ему нравится побеждать. Он подталкивает всех нас, поэтому нужно быть всегда на высоте, чтобы играть с ним в одной команде.
Он мотивирует и просит нас побеждать даже на тренировках, но может выиграть матч в одиночку. У него мощная психология и большие цели, поэтому это очень важно.
Вы понимаете разницу, когда смотрите на Криштиану Роналду с мячом и без мяча. В спортзале он очень много работает. Он пришёл и принёс с собой солнце», — цитирует Фреда официальный сайт манкунианцев.
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