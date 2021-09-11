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Анджорин дебютировал за «Локомотив»

Анджорин дебютировал за «Локомотив»
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Полузащитник Фаустино Анджорин дебютировал за «Локомотив» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Английский футболист вышел на поле на 83-й минуте встречи вместо нападающего железнодорожников Фёдора Смолова.

Напомним, Анджорин перешёл в «Локомотив» из «Челси» на правах аренды. За основную команду синих футболист провёл пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

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