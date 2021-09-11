Риера: Бакаев и Соболев смогли бы заиграть везде

Бывший испанский полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России, а также высказался о российских футболистах.



«Совпадают ли мои тренерские идеи со стилем Валерия Карпина? Каждый тренер видит по-разному, но уверен, Карпин знает, что делает. Смотрел последние игры сборной России, знаю, как он работает. Когда приходит новый тренер, команда не может сразу поменяться. Сейчас игрокам сборной России нужно быть максимально сконцентрированными, внимательно слушать, чтобы понимать, какую команду хочет строить Карпин. Футболисты должны немного адаптироваться, нужно время, поэтому не нужно сразу критиковать команду. Валерий Карпин — отличный тренер для сборной России.



Все знают российских игроков, которые играют за границей, но здесь тоже играют хорошие футболисты. Мне нравится Бакаев — левоногий футболист с отличными качествами, хорошей техникой. Также могу выделить Соболева — хороший молодой футболист, но ему нужно время адаптироваться, если мы говорим о хорошем уровне. Бакаев и Соболев — игроки, у которых есть отличные возможности. Они смогли бы заиграть везде, но тут им тоже нужно найти «свою команду», — передаёт слова Риеры корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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