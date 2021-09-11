Риера рассказал о планах на тренерскую карьеру и заявил, что готов поработать в РПЛ

Бывший испанский полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера сообщил, что готов предложить свою кандидатуру на пост главного тренера одного из футбольных клубов.

«Сейчас я в «Галатасарае». В прошлом году я работал ассистентом, но попросил отпустить, если у меня появится шанс стать главным тренером где-то ещё. Сейчас есть две команды, с которыми я веду разговор, поэтому взял небольшую паузу. Если ничего не получится, то продолжу работу как ассистент. Пока не могу сказать, что это за клубы, потому что надо уважать тренеров, которые сейчас там работают.



Я играл во многих странах, всегда готов слушать предложения любой команды. Если проект хороший, подходит под мои идеи, я смогу показывать там свою культуру футбола — я открыт, в том числе и для России. Жду клуба, которому нужен (смеётся)», — передаёт слова Риеры корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.