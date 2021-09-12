Спаллетти: мне нужно привнести в «Наполи» больше спокойствия

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал итоги встречи 3-го тура Серии А с «Ювентусом». Неаполитанцы одержали победу со счётом 2:1.
«Тренер пытается внести изменения во время перерыва, но реакция игроков имеет принципиальное значение. Вокруг было общее давление, которое привело к ошибкам как «Ювентуса», так и «Наполи». Соперник сидел глубже, и их нападающие доставили нам проблемы, потому что они забрасывали мяч за спину защитникам. Мы заслужили победу, но это была не такая чистая победа, как могла бы быть. Мне нужно привнести в эту команду больше спокойствия, чтобы развить ту хорошую работу, которую проделал Дженнаро Гаттузо в прошлом сезоне», — цитирует Спаллетти DAZN.
В чемпионате Италии «Наполи» с 9 очками в трёх матчах занимает первое место в турнирной таюлице, «Ювентус» с одним очком располагается на 14-й строчке.
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