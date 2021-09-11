«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Ювентусом» благодаря голу Кулибали в концовке

Сегодня, 11 сентября, на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в рамках третьего тура итальянской Серии А «Наполи» принимал туринский «Ювентус». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 10-й минуте Альваро Мората вывел гостей вперёд. На 57-й Маттео Политано сравнял счёт, а на 85-й Калиду Кулибали своим ударом принёс победу «Наполи».

После трёх туров неаполитанский клуб возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 9 очков. «Ювентус» демонстрирует один из худших стартов в своей истории и на данный момент располагается на 16-й позиции с одним набранным очком.

В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Удинезе». «Ювентус» же на своём поле примет «Милан». Обе команды также в середине недели проведут матчи в еврокубках.