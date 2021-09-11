«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Ювентусом» благодаря голу Кулибали в концовке
Поделиться
Сегодня, 11 сентября, на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в рамках третьего тура итальянской Серии А «Наполи» принимал туринский «Ювентус». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 10-й минуте Альваро Мората вывел гостей вперёд. На 57-й Маттео Политано сравнял счёт, а на 85-й Калиду Кулибали своим ударом принёс победу «Наполи».
После трёх туров неаполитанский клуб возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 9 очков. «Ювентус» демонстрирует один из худших стартов в своей истории и на данный момент располагается на 16-й позиции с одним набранным очком.
В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Удинезе». «Ювентус» же на своём поле примет «Милан». Обе команды также в середине недели проведут матчи в еврокубках.
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
21:12
-
21:09
-
21:05
-
21:02
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:44
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
19:58
-
19:56
-
19:53
-
19:48
-
19:41
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
19:08
-
19:01
-
18:55
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:17
Партнерский контент