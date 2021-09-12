Хавбек ЦСКА Максим Мухин пропустит матч со «Спартаком»

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимает ЦСКА. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. К 67-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 58-й минуте встречи полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин получил жёлтую карточку. Таким образом, из-за перебора предупреждений футболист не сможет сыграть в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Московский ЦСКА в 6 матчах набрал 9 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (7) располагается на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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