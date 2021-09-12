Мадридский «Атлетико» вырвал победу у «Эспаньола» на 99-й минуте матча

В матче 4-го тура испанской Примеры «Атлетико» одержал выездную победу над «Эспаньолом». Встреча проходила на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Первыми отличились хозяева поля усилиями Рауля де Томаса на 40-й минуте встречи, ему ассистировал Адриан Эмбарба. На 79-й минуте счёт сравнял нападающий «Атлетико» Янник Карраско. Победу гостям принёс Тома Лемар, вышедший на замену в перерыве матча. Он отличился на 9-й добавленной минуте матча с результативной передачи Карраско.
Видео гола Рауля де Томаса в ворота «Атлетико»:
Карраско сравнивает счёт в матче с «Эспаньолом»:
Лемар забивает победный гол в концовке встречи:
Отметим, что Лемар забил гол на 55-й минуте, но после просмотра VAR он был отменён.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой.
«Атлетико», набрав в 4 турах 10 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (2) — на 16-м месте.
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