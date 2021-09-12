Моуринью проведёт 1000-й матч в тренерской карьере. У него 162 поражения

Домашний матч 3-го тура Серии А с «Сассуоло» станет для главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуринью 1000-м в профессиональной тренерской карьере.

Встреча пройдёт сегодня, 12 сентября, на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало матча — в 21:45 по мск.

Сейчас у португальского специалиста 639 побед, 198 ничейных результатов и 162 поражения. Разница голов — 1998:892.

Напомним, в 1-м туре Серии А «Рома» обыграла «Фиорентину» со счётом 3:1. Эта победа стала для Моуринью 50-й в Серии А. Он быстрее всех в истории одержал 50 побед в эпоху матчей с 3 очками за победу, то есть с сезона-1994/1995. Для того чтобы добиться 50 побед, Моуринью потребовалось провести 77 матчей.

Кроме того, он быстрее всех одержал 50 побед в АПЛ (63 матча) и Примере (62).

Моуринью возглавил «Рому» перед началом нынешнего сезона. Римский клуб одержал две победы в двух турах Серии А и сейчас располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее в Италии он уже руководил «Интером». Миланцев португальский специалист приводил не только к скудетто, но и к победе в Лиге чемпионов.