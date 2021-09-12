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Директор «Баварии»: за Холандом надо следить. Но Левандовски на лучшем этапе карьеры

Директор «Баварии»: за Холандом надо следить. Но Левандовски на лучшем этапе карьеры
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

«Я уже говорил, что мы будем профанами, если не станем следить за Холандом. Но вы просто посмотрите на Левандовского, он находится на лучшем этапе своей карьеры и выкладывается на все сто. Конечно, за такими игроками, как Холанд, мы обязаны следить», — цитирует Салихамиджича «твиттер» Bayern & Germany со ссылкой на интервью Sky90.

Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.

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