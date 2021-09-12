«Милан» — «Лацио»: стартовые составы на матч 3-го тура Серии А

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Лацио» на матч 3-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 19:00 мск.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Кессье, Флоренци, Диас, Леау, Ребич.
Запасные: Юнгдаль, Тэтэрушану, Балло-Туре, Габбия, Калюлю, Кьер, Бакайоко, Беннасер, Кастильехо, Салемакерс, Ибрагимович, Мальдини, Пеллегри.
«Лацио»: Рейна, Марушич, Рамос, Ачерби, Хюсай, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
Запасные: Стракоша, Адамонис, Патрик, Раду, Лаццари, Эскаланте, Акпа Акпро, Дзакканьи, Катальди, Башич, Моро, Мурики.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Помогать ему будут ассистенты Стефано Либерти и Мауро Галетто. Резервный арбитр – Лука Цуфферли.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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