Почеттино оценил дебют Джанлуиджи Доннаруммы

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» аргентинский специалист Маурисио Почеттино оценил дебют итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в чемпионате Франции. Итальянец дебютировал в матче с «Клермоном» и не пропустил ни одного мяча.



«Первый матч всегда самый эмоциональный, особенно на таком стадионе с лучшими в мире болельщиками. Игра получилась отличной, фанаты создали невероятную атмосферу. Нам нужно продолжать в том же духе. Лига чемпионов для нас очень важна, так что с завтрашнего дня мы уже начнём подготовку к ней», — цитирует Почеттино пресс-служба клуба.

Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом».