Спортивный директор «Ювентуса» рассказал, почему клуб не подписал Доннарумму
Поделиться
Спортивный директор туринского «Ювентуса» Федерико Керубини рассказал, почему руководство клуба не подписало вратаря Джанлуиджи Доннарумму.
«В «Ювентусе» уже есть надёжный голкипер с долгосрочным контрактом. Мы верим в него и считаем идеальным вариантом. Отталкиваясь от нашей политики, нецелесообразно делать то, что сейчас демонстрирует «ПСЖ». Иметь двух сильных вратарей было бы не очень хорошо», — цитирует Керубини Football Italia.
Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее 22-летним игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».
Комментарии
- 10 сентября 2021
-
22:21
-
22:05
-
21:53
-
21:41
-
21:21
-
21:08
-
21:06
-
20:51
-
20:48
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:12
-
19:57
-
19:51
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:07
-
19:02
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:37
-
18:27
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:12
-
18:09
-
18:07
-
18:03
-
17:53
-
17:45
-
17:43
Партнерский контент