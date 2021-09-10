Спортивный директор «Ювентуса» рассказал, почему клуб не подписал Доннарумму

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Федерико Керубини рассказал, почему руководство клуба не подписало вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

«В «Ювентусе» уже есть надёжный голкипер с долгосрочным контрактом. Мы верим в него и считаем идеальным вариантом. Отталкиваясь от нашей политики, нецелесообразно делать то, что сейчас демонстрирует «ПСЖ». Иметь двух сильных вратарей было бы не очень хорошо», — цитирует Керубини Football Italia.

Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее 22-летним игроком интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».