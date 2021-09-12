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Бьельса: «Ливерпуль» переиграл «Лидс» практически во всех аспектах

Бьельса: «Ливерпуль» переиграл «Лидс» практически во всех аспектах
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Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Нас переиграли почти во всех игровых аспектах. Мы не навязывали борьбу, поэтому результат справедливый.

«Когда мы теряли мяч, сложно было не допустить опасный момент. При нашей игре в атаке «Ливерпуль» заслужил большее количество моментов у наших ворот. Это объясняет всё то, что мы видели сегодня на поле, а именно соперника, который был сильнее нас.

План «Ливерпуля» на игру позволил их нападающим хорошо себя проявить. Мой план не возымел такого же эффекта, он не позволил нашим нападающим быть опасными», — цитирует Бьельсу BBC.

Напомним, «Ливерпуль» в матче с «Лидс Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0. Голами отличились Салах, Фабиньо и Мане.

После четырёх сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 10 очками. «Лидс Юнайтед» (2) — на 17-м месте.

В следующем туре «Лидс Юнайтед» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас». Первый матч состоится 17 сентября, а второй — 18 сентября.

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