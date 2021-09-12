Бьельса: «Ливерпуль» переиграл «Лидс» практически во всех аспектах

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Нас переиграли почти во всех игровых аспектах. Мы не навязывали борьбу, поэтому результат справедливый.
«Когда мы теряли мяч, сложно было не допустить опасный момент. При нашей игре в атаке «Ливерпуль» заслужил большее количество моментов у наших ворот. Это объясняет всё то, что мы видели сегодня на поле, а именно соперника, который был сильнее нас.
План «Ливерпуля» на игру позволил их нападающим хорошо себя проявить. Мой план не возымел такого же эффекта, он не позволил нашим нападающим быть опасными», — цитирует Бьельсу BBC.
Напомним, «Ливерпуль» в матче с «Лидс Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0. Голами отличились Салах, Фабиньо и Мане.
После четырёх сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 10 очками. «Лидс Юнайтед» (2) — на 17-м месте.
В следующем туре «Лидс Юнайтед» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас». Первый матч состоится 17 сентября, а второй — 18 сентября.
- 12 сентября 2021
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:39
-
22:36
-
22:36
-
22:29
-
22:06
-
21:59
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:22
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:18
-
20:11
-
20:08
-
20:01
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:37
-
19:33
-
19:24
-
19:16