Моуринью — о победном забеге в 1000-м матче: я не чувствовал себя 58-летним

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над «Сассуоло» (2:1) в матче 3-го тура итальянской Серии А. Этот матч стал 1000-м в профессиональной тренерской карьере португальского специалиста.
«На этой неделе я врал сам себе, говоря всем вокруг, что эта игра не особенная для меня. Я пытался убедить себя, но это был особенный матч. Это была 1000-я игра. Я переживал, что в этой встрече может произойти поражение.
В итоге матч выдался невероятным. Счет мог быть и 6:6, и 7:7. «Сассуоло» мог выиграть 2:1, Руй Патрисиу сделал парочку невероятных сейвов, мы не реализовали ещё два стопроцентных момента. Это был совершенно необычный матч.
Сегодня я не чувствовал себя 58-летним. Я чувствовал себя так, будто мне 10, 12 или 14 лет, как мечтатель.
Это была пробежка ребёнка. После этого я извинился перед тренером «Сассуоло» Алессио Дионизи, потому что это был фантастический матч. Они легко могли выиграть, как и мы», — цитирует Моуринью Football Italia.
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