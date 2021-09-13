Карпин: Фернандес в начале августа сказал, что задумывается о завершении карьеры в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить выступление за национальную команду. Ещё в августе «Чемпионат» сообщил, что Фернандес хочет сосредоточиться на игре за ЦСКА.
«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы ещё раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА.
Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за всё то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры», — цитирует Карпина «РБК».
- 13 сентября 2021
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