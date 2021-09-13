Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес принял решение завершить выступление за национальную команду.

«С каждым разом всё сложнее выступать на два фронта. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным.

Для меня было огромной честью носить футболку сборной, защищать её цвета, я никогда этого не забуду!

Все матчи в форме сборной были важными для меня! Все футболисты мечтают выступить на мундиале, поэтому четвертьфинал чемпионата мира всё же особенный момент.

Я объяснил свою позицию Карпину. И мне хотелось бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он мне оказал. РФС тоже в курсе моего намерения завершить карьеру в национальной команде», — приводит слова футболиста пресс-служба РФС.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.