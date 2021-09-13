Куман: «Барселоне» нужно иметь в виду те 2:8 от «Баварии»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Баварией», в котором прокомментировал поражение каталонцев во встрече с мюнхенцами в лигочемпионском сезоне-2019/2020 (2:8).



«Мы говорим о том, что произошло более года назад. Это то, что нужно иметь в виду, потому что мы хотим изменить ситуацию для тех футболистов, которые участвовали в той игре.



Это будет очень напряжённая игра, но нам под силу навредить «Баварии». Мы можем это сделать», — цитирует Кумана Marca.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится завтра, 14 сентября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 на стадионе «Эстадиу да Луш» мюнхенская «Бавария» разгромила каталонскую «Барселону» со счётом 8:2.