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«Хетафе» — «Эльче»: составы команд на матч 4-го тура Примеры

«Хетафе» — «Эльче»: составы команд на матч 4-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Эльче» на матч 4-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Эльче».

«Хетафе»: Сория, Оливера, Суарес, Джене, Куэнка, Аленья, Максимович, Арамбарри, Янкто, Мата, Унал.

Запасные: Конде, Яньес, Иглесиас, Сильва, Чема, Митрович, Тимор, Луиш, Витоло, Рамирес, Поведа, Масиас.

«Эльче»: Касилья, Бигас, Мохика, Паласиос, Верду, Гонсалес, Чавес, Маскарель, Гутьеррес, Бое, Бенедетто.

Запасные: Бадия, Барраган, Роко, Санчес, Хосан, Гумбау, Марконе, Пьятти, Каррильо, Милья, Тете, Перес.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Марио Мелеро. Помогать ему будут ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный арбитр – Абрахам Домингес Сервантес.

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