«Три очка, хет-трик, дебют». Андерс Дрейер — о первой игре за «Рубин»

23-летний датский полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер в социальных сетях отреагировал на оформленный хет-трик в дебютной игре 7-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», который завершился крупной победой со счётом 4:0 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.
«Вперёд, «Рубин»! Три очка, хет-трик, дебют», — гласит публикация Дрейера в «Инстаграме».
Хавбек открыл счёт уже на 2-й минуте игры. Причём сделал это максимально красиво – он пяткой замкнул передачу Хвичи Кварацхелии. Уже на 13-й минуте «Рубин» удвоил преимущество на табло, мяч в свои ворота срезал защитник «Урала» Артём Мамин. Далее в игре последовало затишье, которое на 79-й минуте своим голом прервал всё тот же Дрейер. А на 90+1-й минуте Андерс забил ещё один гол — третий для себя, четвёртый для своей команды.
В нынешнем сезоне Дрейер успел провести девять матчей за свой предыдущий клуб – датский «Мидтьюлланн», забив три гола и отдав пять результативных передач.
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