Луческу: для киевского «Динамо» игра с «Бенфикой» самая главная в плане дальнейшей борьбы

76-летний румынский специалист Мирча Луческу, возглавляющий киевское «Динамо», высказался о предстоящем матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

«Эта игра для нас самая главная в плане дальнейшей борьбы. Настрой у нас очень хороший. Нас ждет сложный матч с сильным соперником. Надеемся на помощь болельщиков и ждем, что их будет много. Мы граем против опытной команды: почти все футболисты долго играли за лучшие клубы Европы и имеют большой опыт международных игр. Например, Отаменди, Вертонген, Жоау Мариу, Пицци, Сеферович.

Наши игроки, особенно молодые, полны энтузиазма и хотят себя показать. Если в прошлом году мы выступали в Лиге чемпионов впервые после пятилетней паузы, то сейчас мы должны хотеть большего, сделать шаг вперед. Думаю, нас ждет интересная встреча», — цитирует Луческу пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Матч между киевским «Динамо» и «Бенфикой» пройдёт в Киеве (Украина) на стадионе «НСК Олимпийский» уже сегодня, во вторник, 14 сентября. Начало игры – 22:00 мск.