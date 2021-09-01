Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киевское «Динамо» подписало 22-летнего бразильца Витиньо за € 6 млн

Киевское «Динамо» подписало 22-летнего бразильца Витиньо за € 6 млн
Комментарии

Пресс-служба киевского «Динамо» на официальном сайте клуба объявила о приобретении 22-летнего бразильского нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.

Контракт с игроком рассчитан на 5 лет, согласно информации портала Transfermarkt, его переход обошёлся киевлянам в € 6 млн.

Как отмечает пресс-служба «Динамо», Витиньо будет заявлен за клуб в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче нашей команды против харьковского «Металлиста», который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных, а именно в субботу, 11 сентября.

В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду «Атлетико Паранаэнсе» он провёл 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

Новость по теме
Киевское «Динамо» одержало победу в матче УПЛ со счётом 7:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021