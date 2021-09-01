Киевское «Динамо» подписало 22-летнего бразильца Витиньо за € 6 млн

Пресс-служба киевского «Динамо» на официальном сайте клуба объявила о приобретении 22-летнего бразильского нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо.



Контракт с игроком рассчитан на 5 лет, согласно информации портала Transfermarkt, его переход обошёлся киевлянам в € 6 млн.



Как отмечает пресс-служба «Динамо», Витиньо будет заявлен за клуб в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче нашей команды против харьковского «Металлиста», который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных, а именно в субботу, 11 сентября.



В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду «Атлетико Паранаэнсе» он провёл 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

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