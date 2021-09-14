Тренер «Легии» Михневич рассказал о встрече с Черчесовым

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал о встрече со Станиславом Черчесовым, который руководил польской командой в период с 2015 по 2016 год.

«Мы смогли увидеться с господином Черчесовым, знакомы с ним давно. Он хотел увидеться с нами в гостинице, но у него очень напряжённый календарь. Если не получится после матча, найдём другое время. Подсказывал ли, как победить «Спартак»? Черчесов 10 лет выступал за «Спартак». Думаю, что он с удовольствием посмотрит завтрашнюю игру, но на встрече мы не обсуждали матч. Мы собирались на пресс-конференцию, а у Черчесова была встреча с президентом нашего клуба», — передаёт слова Михневича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, завтра «Легия» встретится со «Спартаком» в первом туре группового этапа Лиги Европы.