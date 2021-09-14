Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жорже Жезуш: киевское «Динамо» сейчас находится на одном уровне с «Барселоной»

Жорже Жезуш: киевское «Динамо» сейчас находится на одном уровне с «Барселоной»
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился мнением о группе в Лиге чемпионов. Португальская команда будет играть в группе E с киевским «Динамо» (Украина), «Барселоной» (Испания) и «Баварией» (Германия).

«Если мы посмотрим на киевское «Динамо» как на самую слабую команду группы, то в этом есть неправда. У них есть Луческу. Это тренер, которого я очень уважаю и которым восхищаюсь. Украинские игроки сыграли вничью с Францией, а французские игроки являются чемпионами мира. Это показывает их уровень. Но у «Бенфики» есть все условия, чтобы без страха побороться за победу с любым коллективом.

Я не смотрю на «Динамо» как-то по-другому. Я точно так же вижу «Баварию» и «Барселону». Для меня украинский клуб так же силён, как и европейские гранды», — приводит слова Жезуша AS.

Сегодня, 14 сентября, «Бенфика» сыграет с «Динамо» Киев в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021