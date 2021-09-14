«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду вывел гостей вперёд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Янг Бойз». Матч со швейцарской командой стал первым для Роналду в Лиге чемпионов после возвращения в стан «красных дьяволов».



Португалец открыл счёт на 13-й минуте встречи с передачи соотечественника Бруну Фернандеша. Данный мяч стал первым для Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».



Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.