Карло Анчелотти: мы будем бороться за все титулы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от сезона Лиги чемпионов.



«Сложно сказать, является ли «Реал» фаворитом Лиги чемпионов. Мы будем бороться в турнире как обычно. Суть в том, чтобы выкладываться по полной, так как мы понимаем, насколько это важно. Мы будем бороться за все титулы, которые только можем завоевать. У «Интера» новые игровые идеи, у них есть важные игроки, пришёл новый тренер, который привнёс свою философию. Игра будет очень открытой и размашистой. Лига чемпионов очень воодушевляет «Реал». Мы знаем, что старт будет непростым», – приводит слова Анчелотти испанская газета Marca.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».