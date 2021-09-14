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«Ювентус» разгромил «Мальмё»

«Ювентус» разгромил «Мальмё»
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Сегодня, 14 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё». Команды встречались на стадионе «Эледа» в Швеции. Главным арбитром встречи был португалец Артур Соареш Диаш. Противостояние закончилось со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 23-й минуте игрок «Ювентуса» Алекс Сандро открыл счёт в матче. Куадрадо здорово навесил с правого фланга в штрафную, Бентанкур как-то странно упал назад, пытаясь при этом то ли пробить, то ли сделать передачу дальше — но в итоге получилась как раз скидка вдоль ворот, и Сандро в падении же затолкал мяч в сетку.

На 45-й минуте Пауло Дибала реализовал пенальти, заработанный Моратой. Буквально через 30 секунд Рабьо навесил с фланга в штрафную «Мальмё», защита сыграла неудачно, фактически отдав мяч Морате, и тот «расстрелял» ворота с нескольких метров.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
14 сентября 2021, вторник. 22:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
0 : 3
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Сандро – 23'   0:2 Дибала – 45' (пен)   0:3 Мората – 45+1'
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