«Ювентус» разгромил «Мальмё»

Сегодня, 14 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё». Команды встречались на стадионе «Эледа» в Швеции. Главным арбитром встречи был португалец Артур Соареш Диаш. Противостояние закончилось со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 23-й минуте игрок «Ювентуса» Алекс Сандро открыл счёт в матче. Куадрадо здорово навесил с правого фланга в штрафную, Бентанкур как-то странно упал назад, пытаясь при этом то ли пробить, то ли сделать передачу дальше — но в итоге получилась как раз скидка вдоль ворот, и Сандро в падении же затолкал мяч в сетку.
На 45-й минуте Пауло Дибала реализовал пенальти, заработанный Моратой. Буквально через 30 секунд Рабьо навесил с фланга в штрафную «Мальмё», защита сыграла неудачно, фактически отдав мяч Морате, и тот «расстрелял» ворота с нескольких метров.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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