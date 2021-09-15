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Игроки «Барселоны» не нанесли ни одного удара в створ ворот в матче с «Баварией»

Игроки «Барселоны» не нанесли ни одного удара в створ ворот в матче с «Баварией»
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Сегодня, 14 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Команды встречались на стадионе «Камп Ноу». Главным арбитром матча был англичанин Майкл Оливер. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.

За 90 минут игроки каталонского клуба не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

В составе гостей голом отметился Томас Мюллер, а Роберт Левандовски оформил дубль. Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота «Барселоны», а Левандовски забил в 18-м матче подряд.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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