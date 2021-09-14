«Бавария» обыграла «Барселону» благодаря голам Мюллера и Левандовского

Сегодня, 14 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Команды встречались на стадионе «Камп Ноу». Главным арбитром матча был англичанин Майкл Оливер. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.

На 34-й минуте противостояния полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол. После серии быстрых передач в касание Мюллер пробил из-за штрафной — мяч рикошетом от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии залетел в сетку ворот. Видимо, Тер Штеген не ожидал такого подвоха. Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота каталонского клуба.

На 56-й минуте нападающий «Баварии» Роберт Левандовски укрепил преимущество гостей в счёте. Мусиала без помех пробил с линии штрафной в штангу, а Левандовски рассчитал отскок мяча, добив его в сетку ворот.

В концовке матча Левандовски оформил дубль. Сначала удар Гнабри пришёлся в ближнюю штангу, после чего Левандовски подобрал мяч в центре штрафной, на замахе обыграл защитника и мощным ударом отправил мяч в сетку.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.