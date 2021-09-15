Игрок «Барселоны» Гарсия назвал несправедливым счёт в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал разгромное поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионовс «Баварией».

«На мой взгляд, счёт несправедлив. Первый мяч — отскок от меня, второй — отскок от штанги на Левандовского. Не думаю, что мы должны были проигрывать с такой разницей. То, что мы недостаточно хорошо держали мяч в центре поля, — это заслуга «Баварии». Возможно, нам противостояла лучшая команда Европы. Мы знали, что будет тяжело», — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль». В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.