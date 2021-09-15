Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на ужасную ошибку Джесси Лингарда в матче с «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ужасную ошибку полузащитника Джесси Лингарда, которая привела к поражению команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз» (1:2). «Красные дьяволы» пропустили решающий гол на 95-й минуте после того, как Джесси решил сделать пас назад. Мяч перехватил Теозон-Жордан Сибачо и принёс «Янг Бойз» победу.

«Такое в игре случается. Это футбол. Бывают взлёты и падения. У тебя могут быть большие моменты, ситуация иногда может складываться в твою пользу, иногда — идти против тебя. Он справится с этим. Мы все с этим справимся», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет дома «Вильярреал». Матч состоится 29 сентября.

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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»