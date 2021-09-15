Фернандиньо: у «Манчестер Сити» были большие шансы подписать Криштиану Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал ситуацию с переходом португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». В августе сообщалось, что 36-летний нападающий близок к трансферу в «Сити».
«У «Манчестер Сити» были большие шансы подписать Криштиану Роналду. Его агент приезжал в клуб для продления контрактов Эдерсона, Рубена Диаша, а также он хотел оценить ситуацию с Бернарду Силвой и Жоау Канселу. Конечно, за столом переговоров можно обсудить любого игрока.
Думаю, ожидания от трансфера Роналду повышали шансы на его переход в «Сити». Неудивительно, что вся эта ситуация повлияла не только на болельщиков, но и на обстановку внутри клуба. В итоге ничего не получилось. Роналду не подписал контракт с «Манчестер Сити» и отправился в красную часть города. Жизнь продолжается», — цитирует Фернандиньо ESPN.
Роналду отметился дублем в первом же матче за «МЮ» после возвращения. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 4-м туре английской Премьер-лиги победила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
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