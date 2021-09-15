Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фернандиньо: у «Манчестер Сити» были большие шансы подписать Криштиану Роналду

Фернандиньо: у «Манчестер Сити» были большие шансы подписать Криштиану Роналду
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал ситуацию с переходом португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». В августе сообщалось, что 36-летний нападающий близок к трансферу в «Сити».

«У «Манчестер Сити» были большие шансы подписать Криштиану Роналду. Его агент приезжал в клуб для продления контрактов Эдерсона, Рубена Диаша, а также он хотел оценить ситуацию с Бернарду Силвой и Жоау Канселу. Конечно, за столом переговоров можно обсудить любого игрока.

Думаю, ожидания от трансфера Роналду повышали шансы на его переход в «Сити». Неудивительно, что вся эта ситуация повлияла не только на болельщиков, но и на обстановку внутри клуба. В итоге ничего не получилось. Роналду не подписал контракт с «Манчестер Сити» и отправился в красную часть города. Жизнь продолжается», — цитирует Фернандиньо ESPN.

Роналду отметился дублем в первом же матче за «МЮ» после возвращения. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 4-м туре английской Премьер-лиги победила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
Юрген Клопп: я не рад переходу Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021