Юрген Клопп: я не рад переходу Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Рад ли я, что он перешёл в „Юнайтед? Нет, я этому не рад. Не могу так сказать. Хороший ли он игрок? К сожалению, да. Я был удивлён этим переходом, но не тем, что он вернулся в “Манчестер Юнайтед». Больше всего я удивился, когда появились слухи о его уходе из «Ювентуса». Я понятия не имел, что это случится, поэтому был поражён.
Когда появились слухи о его возможном трансфере в «Сити», я подумал: это будет весело для «МЮ». Затем, конечно, «Юнайтед» предприняли шаги и подписали его. Это свободный мир. Они могут делать всё, что хотят», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Роналду отметился дублем в первом же матче за «МЮ» после возвращения. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 4-м туре английской Премьер-лиги победила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
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