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Вернидуб: «Шахтёр» будет жить в гостинице «Россия». Думаю, они очень серьёзно готовятся

Вернидуб: «Шахтёр» будет жить в гостинице «Россия». Думаю, они очень серьёзно готовятся
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Донецкий «Шахтёр» остановился в гостинице под названием «Россия» перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов в «Шерифом». Украинский клуб прибыл в Тирасполь лишь вечером 14 сентября, решив провести предматчевую тренировку днём не в Приднестровье, а на Украине.

«В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия». Я хорошо знаю эту команду. В «Шахтёре» понимают, что на групповом этапе Лиги чемпионов нет слабых соперников. Думаю, что они очень серьёзно готовятся. Недооценки нет. Нас ждет очень увлекательный и хороший матч», — сказал главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб на пресс-конференции.

15 сентября состоится матч матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтёр». Старт встречи — в 19:45 мск.

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