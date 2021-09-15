Вернидуб: «Шахтёр» будет жить в гостинице «Россия». Думаю, они очень серьёзно готовятся

Донецкий «Шахтёр» остановился в гостинице под названием «Россия» перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов в «Шерифом». Украинский клуб прибыл в Тирасполь лишь вечером 14 сентября, решив провести предматчевую тренировку днём не в Приднестровье, а на Украине.



«В Тирасполе они будут жить в гостинице «Россия». Я хорошо знаю эту команду. В «Шахтёре» понимают, что на групповом этапе Лиги чемпионов нет слабых соперников. Думаю, что они очень серьёзно готовятся. Недооценки нет. Нас ждет очень увлекательный и хороший матч», — сказал главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб на пресс-конференции.



15 сентября состоится матч матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтёр». Старт встречи — в 19:45 мск.